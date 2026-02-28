Infortunio Scott McTominay i tifosi sono preoccupati di vivere un Anguissa-bis

I tifosi sono in apprensione per le condizioni di Scott McTominay, che ancora lotta con un problema al gluteo. L’infortunio ha rallentato il suo ritorno in campo, generando preoccupazione tra i supporter. La situazione rimane sotto osservazione mentre il centrocampista cerca di superare il fastidio e tornare a disposizione della squadra.

L’ansia cresce attorno alle condizioni di Scott McTominay, ancora alle prese con un fastidioso problema al gluteo che continua a condizionarne il recupero. Il centrocampista non ha ancora smaltito del tutto il dolore e, proprio per questo motivo, lo staff medico procede con la massima cautela. Al momento non esistono certezze sui tempi di rientro in campo, una situazione che inevitabilmente tiene in apprensione ambiente e tifosi. Il calciatore ha segnalato di avvertire ancora fastidio, un dettaglio che rende impossibile forzare i tempi senza correre rischi inutili. In casa SSC Napoli prevale la linea della prudenza: l’obiettivo è recuperare McTominay al 100%, evitando ricadute che potrebbero allungare ulteriormente lo stop. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

