Sirene arabe per McTominay | l’annuncio di Fabrizio Romano fa chiarezza

Fabrizio Romano ha confermato che Scott McTominay potrebbe lasciare il Napoli per un trasferimento in Arabia Saudita. Il centrocampista, considerato uno dei leader della squadra e tra i migliori della Serie A, ha ricevuto offerte da club arabi. La questione è ora al centro delle discussioni tra le parti coinvolte, con il giocatore che valuta le opportunità di mercato.

Scott McTominay è uno dei leader del Napoli e uno dei top player della Serie A, ma le ricche offerte dall’ Arabia Saudita potrebbero rappresentare una grossa tentazione per lui. Fabrizio Romano tranquillizza tutti: nessuna intenzione da parte dello scozzese di lasciare Napoli. McTominay e l’Arabia Saudita: la scelta. Le ricche proposte dal Golfo non scalfiscono la determinazione dello scozzese. Mentre alcuni club sauditi moltiplicano i tentativi di contatto, McTominay mantiene una linea ferma: la sua attenzione rimane interamente rivolta al progetto napoletano. Non ci sono negoziati in corso, nessun tavolo aperto con i club della Saudi Pro League, come confermato da Fabrizio Romano con un post su X. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Sirene arabe per McTominay: l’annuncio di Fabrizio Romano fa chiarezza Articoli correlati Fabrizio Romano fa chiarezza sul rinnovo di Antonio VergaraAntonio Vergara è senza dubbio il giocatore che sta dando qualcosa in più al Napoli nell’ultimo mese. Insigne al Napoli, Fabrizio Romano fa chiarezza: il punto sul clamoroso ritornoIl mercato è da sempre il periodo dei sogni quasi impossibili, ma anche delle suggestioni nostalgiche.