Sirene arabe per McTominay | l’annuncio di Fabrizio Romano fa chiarezza

Da spazionapoli.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabrizio Romano ha confermato che Scott McTominay potrebbe lasciare il Napoli per un trasferimento in Arabia Saudita. Il centrocampista, considerato uno dei leader della squadra e tra i migliori della Serie A, ha ricevuto offerte da club arabi. La questione è ora al centro delle discussioni tra le parti coinvolte, con il giocatore che valuta le opportunità di mercato.

Scott McTominay è uno dei leader del Napoli e uno dei top player della Serie A, ma le ricche offerte dall’ Arabia Saudita potrebbero rappresentare una grossa tentazione per lui. Fabrizio Romano tranquillizza tutti: nessuna intenzione da parte dello scozzese di lasciare Napoli. McTominay e l’Arabia Saudita: la scelta. Le ricche proposte dal Golfo non scalfiscono la determinazione dello scozzese. Mentre alcuni club sauditi moltiplicano i tentativi di contatto, McTominay mantiene una linea ferma: la sua attenzione rimane interamente rivolta al progetto napoletano. Non ci sono negoziati in corso, nessun tavolo aperto con i club della Saudi Pro League, come confermato da Fabrizio Romano con un post su X. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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