Internazionali BNL d' Italia 2026 Pellegrino batte Tiafoe e aspetta Sinner

Andrea Pellegrino, tennista italiano classificato 155 del ranking ATP, si è qualificato per gli ottavi di finale degli Internazionali BNL d'Italia 2026. Il 29enne di Bisceglie ha vinto il suo ultimo match contro l’americano Tiafoe, attualmente al 22° posto mondiale, con il punteggio di 7-6, 6-1 in un’ora e 56 minuti. Ora attende l’esito della partita tra Sinner e il suo prossimo avversario.

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