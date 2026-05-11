Internazionali BNL d' Italia 2026 Pellegrino batte Tiafoe e aspetta Sinner
Andrea Pellegrino, tennista italiano classificato 155 del ranking ATP, si è qualificato per gli ottavi di finale degli Internazionali BNL d'Italia 2026. Il 29enne di Bisceglie ha vinto il suo ultimo match contro l’americano Tiafoe, attualmente al 22° posto mondiale, con il punteggio di 7-6, 6-1 in un’ora e 56 minuti. Ora attende l’esito della partita tra Sinner e il suo prossimo avversario.
Andrea Pellegrino numero 155 ATP vola agli ottavi di finale degli Internazionali BNL d'Italia. Risultato incredibile per il 29enne di Bisceglie che ha battuto nell'ultimo turno Tiafoe (22 del ranking) sul punteggio di 7-6, 6-1 in un'ora e 56 minuti di gioco. L'italiano gioca un primo set.🔗 Leggi su Romatoday.it
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