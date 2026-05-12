Sinner va ai quarti di Roma ma l’impresa è di Darderi che supera Zverev

Da ilnapolista.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ai quarti di finale degli Internazionali di Roma, Jannik Sinner ha superato Andrea Pellegrino in un'ora e 28 minuti, nel derby italiano. Tuttavia, l'impresa più rilevante è stata compiuta da Darderi, che ha sconfitto Zverev e si è qualificato ai quarti di finale. La giornata ha visto quindi due incontri decisivi per il torneo maschile.

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In un’ora e 28 minuti Jannik Sinner supera Andrea Pellegrino nel derby italiano degli Internazionali di Roma. In due set (6-2 6-3) si impone l’altoatesino che accede ai quarti ed eguaglia la miglior striscia di Djokovic per vittorie consecutive nei Masters 1000, ovvero 31. L’impresa del giorno è Luciano Darderi che batteSacha Zverev (1-6, 7-6, 6-0) dopo aver annullato quattro match-point. Sono due i tennisti italiani che si giocheranno i quarti a Roma. In mattinata è uscito Musetti battuto nettamente da Ruud 6-3 6-1. Ai quarti degli Internazionali di Roma i due italiani Sinner e Darderi. Con il 64% di prime al servizio, Sinner torna a vincere contro Pellegrino come ci era riuscito già quando aveva 17 anni al torneo di Santa Margherita di Pula, dove si impose con un doppio 6-1.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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