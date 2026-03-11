Indian Wells Sinner supera Fonseca e va ai quarti di finale

A Indian Wells, l’italiano Sinner ha battuto il brasiliano Fonseca nei ottavi di finale. La partita si è conclusa al tie-break con il punteggio di 7-7, 7-6. Sinner ha così conquistato l'accesso ai quarti di finale del torneo. Il match si è svolto senza interruzioni e senza ulteriori episodi importanti.

L'azzurro ha eliminato il giovane talento brasiliano Joao Fonseca dopo un match finito al tie-break con il punteggio finale di 7-7, 7-6. Ai quarti incontrerà lo statunitense Learner Tien Jannik Sinner continua il suo cammino agli Indian Wells Masters. Il tennista italiano ha conquistato l’accesso ai quarti di finale dopo aver battuto il giovane brasiliano João Fonseca con il punteggio di 7-6, 7-6 al termine di una sfida molto equilibrata durata poco più di due ore. Nonostante la grande prestazione del brasiliano, Sinner è riuscito a imporsi nei momenti decisivi del match, dimostrando ancora una volta solidità mentale e qualità tecniche nei punti più importanti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Indian Wells, Sinner supera Fonseca e va ai quarti di finale Articoli correlati Leggi anche: Indian Wells, Sinner passa contro Fonseca: è ai quarti di finale Sinner-Fonseca, per Jannik l'obiettivo quarti di finale a Indian Wells: il pronosticoIn California, nel primo Master 1000 della stagione, l'azzurro affronta il giovane talento brasiliano che tanto gli assomiglia nel gioco In poco più... Aggiornamenti e notizie su Indian Wells Temi più discussi: Sinner travolge Svrcina a Indian Wells: Devo migliorare per sentirmi più sicuro; Sinner-Fonseca: highlights Atp Indian Wells. VIDEO; Fonseca brilla, ma vince Sinner in due tie-break! Joao, il futuro può attendere; Sinner vince al debutto, Musetti subito eliminato, finisce l'avventura di Berrettini: i risultati a Indian Wells. Fonseca lo sfida, Sinner torna letale: sofferenza e spettacolo a Indian Wells. Poi ammette: Ha un grandissimo talentoMesso alla prova dalla potenza e dall'aggressività del 19enne brasiliano, Sinner ha giocato al meglio i punti decisivi. Il racconto della sfida ... ilfattoquotidiano.it Masters 1000 Indian Wells 2026: Sinner supera un ottimo Fonseca e accede ai quarti di finaleSi chiude a favore di Jannik Sinner il primo capitolo della sfida con Fonseca: l’italiano si è imposto nel Masters 1000 di Indian Wells 2026 ... spaziotennis.com Sinner re dei 1000 in azzurro Ora Jannik insegue la vittoria a Indian Wells, unico torneo sul cemento di rilievo che manca nella sua bacheca #Sinner #Tennis x.com Sinner re dei 1000 in azzurro Ora Jannik insegue la vittoria a Indian Wells, unico torneo sul cemento di rilievo che manca nella sua bacheca - facebook.com facebook