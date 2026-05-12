Sinner terrorizzato racconta la paura dell' aereo | Mi sono cag**o sotto

Durante un'intervista agli Internazionali di Roma, Jannik Sinner ha condiviso di aver provato molta paura durante i viaggi in aereo, usando un linguaggio diretto per descrivere il suo stato emotivo. Il tennista ha spiegato di sentirsi molto a disagio nel volare, ammettendo di essere spesso terrorizzato prima di salire a bordo. Le sue parole hanno attirato l'attenzione dei presenti, che non si aspettavano questa confessione da parte di un atleta professionista.

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