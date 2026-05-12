Sinner terrorizzato racconta la paura dell' aereo | Mi sono cag**o sotto

Da gazzetta.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un'intervista agli Internazionali di Roma, Jannik Sinner ha condiviso di aver provato molta paura durante i viaggi in aereo, usando un linguaggio diretto per descrivere il suo stato emotivo. Il tennista ha spiegato di sentirsi molto a disagio nel volare, ammettendo di essere spesso terrorizzato prima di salire a bordo. Le sue parole hanno attirato l'attenzione dei presenti, che non si aspettavano questa confessione da parte di un atleta professionista.

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Jannik Sinner sorprende tutti agli Internazionali di Roma raccontando la sua paura degli aerei. Durante le esercitazioni delle Frecce Tricolori sopra il Foro Italico, il numero uno del mondo si è spaventato per il rumore dei jet e, dopo il match con Popyrin, ha confessato un episodio vissuto l’anno scorso durante un volo acrobatico. Tra risate e sincerità, Sinner ha ammesso di essersi terrorizzato durante una brusca picchiata: “Mi stavo proprio cag**o addosso”.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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