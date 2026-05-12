Sinner terrorizzato racconta la paura dell' aereo | Mi sono cag**o sotto
Durante un'intervista agli Internazionali di Roma, Jannik Sinner ha condiviso di aver provato molta paura durante i viaggi in aereo, usando un linguaggio diretto per descrivere il suo stato emotivo. Il tennista ha spiegato di sentirsi molto a disagio nel volare, ammettendo di essere spesso terrorizzato prima di salire a bordo. Le sue parole hanno attirato l'attenzione dei presenti, che non si aspettavano questa confessione da parte di un atleta professionista.
Jannik Sinner sorprende tutti agli Internazionali di Roma raccontando la sua paura degli aerei. Durante le esercitazioni delle Frecce Tricolori sopra il Foro Italico, il numero uno del mondo si è spaventato per il rumore dei jet e, dopo il match con Popyrin, ha confessato un episodio vissuto l’anno scorso durante un volo acrobatico. Tra risate e sincerità, Sinner ha ammesso di essersi terrorizzato durante una brusca picchiata: “Mi stavo proprio cag**o addosso”.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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