Durante un'intervista, i microfoni aperti hanno catturato le parole di Andrea Kimi Antonelli, che ha ammesso di essere molto emozionato, dicendo:

aDopo il primo, storico, trionfo in Formula 1, Andrea Kimi Antonelli si confessa davanti alle telecamere. E ammette di essersela fatta sotto. Letteralmente. La vittoria nel GP di Cina, per il talento della Mercedes, ha il sapore di un’esplosione emotiva più che di una semplice impresa sportiva. Subito dopo il traguardo, il 19enne bolognese si presenta ai microfoni di F1 TV con la voce spezzata dalla commozione e fatica a trovare le parole per raccontare un momento destinato a restare nella storia del motorsport italiano. "Non riesco a parlare, sto per piangere. Grazie mille al mio team che mi ha aiutato a realizzare questo sogno". Antonelli prova a rimettere insieme i pensieri mentre l’adrenalina è ancora altissima. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Andrea Kimi Antonelli, "mi sono cag*** addosso": microfoni aperti, la confessione rubata

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