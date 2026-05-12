Sinner sveglia dal sogno Pellegrino | quarti a Roma

A Roma, nel torneo di tennis, Jannik Sinner supera Andrea Pellegrino nel match di ottavi di finale. Nonostante l'impegno del tennista pugliese, Sinner si impone con un punteggio che gli permette di accedere ai quarti di finale. La partita si è svolta nel rispetto delle regole e senza incidenti particolari, confermando la qualificazione del giocatore italiano alla fase successiva dell'evento.

Roma, 12 maggio 2026 – Resta una favola senza le pagine finali quella di Andrea Pellegrino. Non basta l’orgoglio al tennista pugliese per impensierire Jannik Sinner nel derby italiano del Foro. Vince il numero 1 del mondo 62, 63, e fa suo il 31esimo successo di fila in un Masters 1000 eguagliando il record più importante di Novak Djokovic. Dodicesima partita a livello Atp. E la sorte ti mette davanti un alieno venuto dall’Alto Adige. Ci sta che il braccio tremi, che il match inizi con una sorta di timore reverenziale verso un ragazzo più giovane di te, arrivato al numero 1 del mondo dopo una cavalcata straordinaria. E’ un inizio choc quello...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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