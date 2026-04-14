Zverev frustrato a Monaco | Sfortunatamente c'è un certo Jannik Sinner che non perde più con nessuno

Durante un torneo a Monaco, Alexander Zverev ha espresso la sua frustrazione riguardo alla serie negativa contro Jannik Sinner, sottolineando che con il tennista italiano ha perso otto incontri consecutivi. Zverev ha commentato che Sinner sembra essere diventato un avversario difficile da battere, aggiungendo che non riesce più a sconfiggerlo. La sfida tra i due continua a essere un punto focale nel circuito di tennis.