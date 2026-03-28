Sinner in finale a Miami battuto un grande Zverev | Sono stato fortunato per me vuol dire tanto

Jannik Sinner si è qualificato per la finale del torneo di Miami dopo aver sconfitto Alexander Zverev in due set. L’azzurro ha superato il tedesco, che ha mostrato un gioco aggressivo, nel corso della partita, riuscendo a prevalere nei momenti chiave. Ora, in vista dell’ultimo match, Sinner affronterà Jiri Lehecka.

Jannik Sinner piega Alexander Zverev e vola in finale al torneo di Miami. L'azzurro ha dovuto fare i conti l'aggressività del tedesco ma lo ha colpito nei momenti decisivi: ora l'ultimo ostacolo verso il Sunshine Double si chiama Jiri Lehecka. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Jannik Sinner sollevato dopo la battaglia contro Spizzirri: “Sono stato molto fortunato”Jannik Sinner dopo la bella vittoria contro Spizzirri oltre a complimentarsi con il suo avversario ha parlato anche della situazione legata ai crampi. Indian Wells, Sinner in finale: Zverev battuto 6-2, 6-4Indian Wells, 14 marzo 2026 - Jannik Sinner si qualifica per la finale del "Bnp Paribas Open", il primo Masters 1000 della stagione, in corso sul... Approfondimenti e contenuti su Sinner in finale a Miami battuto un... Temi più discussi: Jannik Sinner in semifinale al Miami Open 2026: programma, possibile avversario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Tennis, Sinner agli ottavi di finale a Miami; Sinner-Zverev, mezzanotte (italiana) di fuoco: tutto sulla semifinale; Sinner inarrestabile a Miami: 26 set vinti consecutivi, superato il record di Djokovic. Sinner-Zverev in diretta LIVE 6-3 6-6 al Miami Open 2026: il secondo set si decide al tie-breakSinner sfida Alexander Zverev nel match della semifinale di Miami Open 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale e reduce dal successo di Indian Wells prosegue nel secondo Master 1000 americano. Oggi ... fanpage.it Sinner-Zverev oggi in semifinale al Miami Open 2026, a che ora si gioca e dove vederla in TVJannik Sinner affronta Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 di Miami oggi a mezzanotte. I precedenti sorridono all’azzurro: l’orario della partita, il possibile avversario in finale e ... fanpage.it Sinner supera Zverev in due set (6-3, 7-6) e conquista la finale a Miami, domenica sfiderà Jiri Lehecka (n. 22 al mondo) - facebook.com facebook Scontro Sinner-Zverev, il match minuto per minuto. x.com