Sinner-Rublev si vedrà su TV8? Programma e quando si gioca

Il match tra Jannik Sinner e Andrey Rublev si svolgerà giovedì 14 maggio nei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma. Sinner, testa di serie numero 1 e attuale numero uno del mondo, affronterà il russo, che si trova al numero 12 del tabellone. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su TV8, secondo quanto annunciato dagli organizzatori del torneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nel match dei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma, in programma giovedì 14 maggio, l’azzurro Jannik Sinner, testa di serie numero 1 del tabellone di singolare maschile e leader del ranking mondiale, affronterà il russo Andrey Rublev, numero 12 del seeding. Si tratterà dell’undicesimo incrocio tra i due, con Sinner che è in vantaggio per 7-3 nei precedenti: la sfida si giocherà sul Campo Centrale. Domani, invece, si conoscerà l’orario del match: la sessione pomeridiana inizierà alle ore 13.00, mentre quella serale scatterà alle ore 19.00. L’incontro dei quarti di finale tra Jannik Sinner ed il russo Andrey Rublev sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport (canali precisi da definire) ed in chiaro su TV8 HD.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner-Rublev si vedrà su TV8? Programma e quando si gioca ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sinner-Ofner si vedrà su TV8 in chiaro? Orario, programma, streamingJannik Sinner aprirà la sessione serale di sabato 9 maggio sul campo centrale del Foro Italico sfidando l’austriaco Sebastian Ofner in occasione dei... Sinner-Zverev si vedrà in chiaro su TV8, ma non in diretta! Orario differita, programma, streamingNel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo l’azzurro Jannik Sinner approda in semifinale: nella parte bassa del tabellone il numero due del mondo sarà... Argomenti più discussi: Sinner-Zverev si vedrà su TV8 in diretta o differita oggi? La scelta ufficiale di Sky; Sinner-Pellegrino oggi all'ATP Roma, a che ora si gioca: dove vedere il derby italiano in TV in chiaro; Sinner e non solo: il programma di oggi su Sky; Internazionali di tennis 2026 a Roma, 4 italiani nella Top 20 guidati da Sinner: tabellone maschile e femminile e gli avversari. ??? Inizia la corsa verso la finale di Madrid di Sinner, uno dei due titoli 'mille' che Jannik non ha mai vinto! Il numero 1 del mondo usufruirà di un bye al primo turno e debutterà in seguito contro un qualificato. ?? Lorenzo Musetti, testa di serie numero 6 e i x.com Sinner-Rublev, quarti di finale Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tvIl numero uno al mondo si è imposto nel derby con Andrea Pellegrino agli ottavi del torneo che va in scena sui campi del Foro Italico ... corrieredellosport.it