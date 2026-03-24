Calafiori rassicura Gattuso | Sto bene Dobbiamo goderci il momento fare gruppo e pensare giorno per giorno Contro l’Irlanda del Nord sarà importante una cosa

In conferenza stampa, Calafiori ha confermato di essere in buone condizioni e ha sottolineato l’importanza di vivere il momento presente, mantenendo il gruppo unito. Ha aggiunto che contro l’Irlanda del Nord sarà fondamentale concentrarsi su un aspetto specifico. Il difensore ha anche espresso fiducia nella preparazione della squadra per le prossime due sfide decisive.

di Francesco Spagnolo Calafiori in conferenza stampa ha rassicurato Gattuso sulle sue condizioni e ribadito come l’Italia è pronta ad affontare queste due sfide decisive. L’atmosfera a Coverciano si fa sempre più elettrica mentre l’Italia di Gennaro Gattuso affina le armi per il decisivo playoff contro l’Irlanda del Nord. Con il pass per i Mondiali in palio nella sfida di Bergamo, non c’è spazio per le esitazioni. Dopo il monito del CT, che ha messo al bando ogni alibi, oggi i riflettori sono tutti per Riccardo Calafiori, volto simbolo di una Nazionale che cerca solidità e freschezza. Il difensore è apparso sereno ma estremamente concentrato durante l’incontro con i media, confermando come la sua crescita internazionale sia ormai un pilastro per il gruppo azzurro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calafiori rassicura Gattuso: «Sto bene. Dobbiamo goderci il momento, fare gruppo e pensare giorno per giorno. Contro l’Irlanda del Nord sarà importante una cosa» Articoli correlati Gattuso e l'Italia in crisi: non dobbiamo battere l'Irlanda del Nord, ma la pauraDiceva uno un po’ più importante di Gattuso che “l’unica cosa di cui dobbiamo aver paura è la paura stessa". O’Neill in vista di Italia Irlanda del Nord: «Dobbiamo crederci. Sarà molto difficile ma dovremo essere impeccabili!». Cosa ha dettoCalciomercato Cagliari, due big inglesi vogliono Caprile! Ma l’agente frena, rivelazione che non lascia dubbi sul futuro del portiere Lewandowski... Tutti gli aggiornamenti su Calafiori rassicura Gattuso Sto bene... Italia, Calafiori: Sto bene, Gattuso bravo a starmi vicinoSecondo giorno di lavoro a Coverciano per la Nazionale di Gennaro Gattuso, attesa dalla delicata sfida con l'Irlanda del Nord in programma giovedì sera a Bergamo. A fare il punto sul lavoro della sele ... fantacalcio.it Italia, Calafiori: Con l'Irlanda del Nord dipende tutto da noi, dobbiamo essere positiviSi avvicina il playoff con l'Irlanda del Nord e il difensore della Nazionale ha parlato in conferenza stampa: Dobbiamo essere positivi, dipende più da noi che dagli altri. Giocare questa partita è un ... sport.sky.it