Il tennista ha dichiarato di sentirsi a disagio quando si parla di questioni familiari, cercando di proteggerli senza che loro cerchino attenzioni. Ha inoltre affermato che il successo ottenuto nel suo sport non ha alterato né la sua vita né quella della sua famiglia, che considera persone normalissime. Queste parole sono state rilasciate durante un'intervista, in cui ha parlato della sua vita privata e dei suoi sentimenti.

“Il successo non mi ha cambiato e non ha cambiato nemmeno la mia famiglia, sono persone normalissime”. In questi giorni al Foro Italico Jannik Sinner sta toccando con mano l’esplosione definitiva della sua popolarità in Italia. Il popolo del tennis, sempre più numeroso, vive con spasmodica attesa la sua avventura agli Internazionali 2026, con la grande speranza di vedere nuovamente un tennista italiano trionfare a Roma 50 anni dopo Adriano Panatta. La pressione e le attenzioni sono a livelli mai visti. Sinner però lo sa. Anzi, non è mai scappato dalle aspettative. “Credo che tutto questo sia una cosa bella, non è arrivata per caso ma è cresciuta nel corso del tempo”, ha spiegato il numero 1 al mondo in conferenza stampa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner: “Quando vedo cose sulla mia famiglia mi dà un po’ fastidio. Provo a proteggerla, loro non cercano attenzioni”

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