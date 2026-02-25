L’autotune a Sanremo e le polemiche Luchè sbotta | Quando leggo certe cose mi dà fastidio

Luchè, in gara al Festival di Sanremo con il brano Labirinto, ha raccontato di essere stato a lungo «vittima di hating insensato» che in passato lo ha fatto soffrire. Il rapper napoletano, che si esibirà domani 26 febbraio, ha parlato delle porte chiuse che ha dovuto affrontare nel corso della carriera: rifiutato dalle grandi testate giornalistiche e dalle radio, nonostante i numerosi dischi di platino e i concerti sold out. «Non è stato facile tenere tutto dentro per non passare da rosicone», ha confessato. Luchè e la polemica sull’autotune a Sanremo. Sulla discussione legata all’uso dell’autotune al Festival, Luchè non ha avuto dubbi: «Io vivo benissimo il confronto con la critica. Ovviamente quando leggo delle cose mi dà fastidio – ha detto oggi citato da Fanpage – Siamo nel 2026, sento critiche all’autotune, ma nel mio pezzo non c’è solo l’autotune. 🔗 Leggi su Open.online

