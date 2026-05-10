Sabato 11 maggio, su TV8 in chiaro, sarà possibile seguire il match tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin, valido per il terzo turno degli Internazionali d’Italia. L’incontro sarà trasmesso in diretta, con orario e programma specifici ancora da comunicare. La partita si svolgerà sui campi principali del torneo, con possibilità di visione anche attraverso lo streaming online.

Jannik Sinner affronterà Alexei Popyrin al terzo turno degli Internazionali d’Italia: dopo l’agevole esordio contro l’austriaco Sebastian Ofner, regolato con il punteggio di 6-3, 6-4 nella serata di sabato sotto gli occhi del pubblico che ha gremito il Centrale del Foro Italico, il fuoriclasse altoatesino è atteso dall’ australiano, avversario che potrebbe creare qualche grattacapo in più sulla terra rossa di Roma, anche perché è reduce dalle affermazioni di spessore contro Matteo Berrettini e il ceco Jakub Mensik. L’appuntamento è per lunedì 11 maggio: sarà il terzo match sul Campo Centrale a partire dalle ore 11.00 e non inizierà prima delle ore 15.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-Popyrin sarà su TV8 in chiaro? Orario 11 maggio, programma preciso, streaming

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