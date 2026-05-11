Martedì 12 maggio, Jannik Sinner tornerà in campo agli Internazionali d’Italia 2026, disputati sul cemento del Foro Italico. La partita sarà trasmessa in chiaro su TV8, con orario e dettagli ancora da confermare. È possibile seguire l’evento anche tramite streaming sulla piattaforma dedicata. La competizione vedrà il tennista italiano impegnato in un match importante del torneo.

Martedì 12 maggio Jannik Sinner sarà nuovamente protagonista negli Internazionali d’Italia 2026. Sulla terra rossa del Foro Italico, il n.1 del mondo affronterà Andrea Pellegrino in un derby molto speciale, valido per gli ottavi finale del torneo di Roma. Un incrocio inatteso, visto soprattutto il cammino di Pellegrino, proveniente dalle qualificazioni e in grado di elevare il proprio tennis oltre ogni limite. La partita è fissata sul campo centrale non prima delle ore 15:00. Sarà la terzo dello schedule, che vedrà dare il via alle danze a Lorenzo Musetti e Casper Ruud alle 11:00. A seguire, non prima delle 13:00, si affronteranno la rumena Sorana Cirstea e la lettone Jelena Ostapenko, precedendo il confronto tra l’altoatesino e il pugliese.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-Pellegrino sarà su TV8 in chiaro? Orario esatto, programma, streaming

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Jannik Sinner supera Alexei Popyrin in due set, 6-2 6-0 e si qualifica agli ottavi degli Internazionali d'Italia. Il prossimo avversario sarà l'italiano Andrea Pellegrino. : ANSA/ETTORE FERRARI x.com

ATP 1000 Madrid R2: [1] J. Sinner def. [Q] B. Bonzi: 6-7(6), 6-1, 6-4. reddit

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