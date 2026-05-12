Sinner-Pellegrino | orario e dove vedere il match in programma oggi a Roma

Oggi al Foro Italico si disputa il match tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino negli ottavi degli Internazionali d’Italia 2026. L’incontro è programmato in un orario specifico e sarà trasmesso sia in diretta televisiva che in streaming. I tifosi italiani potranno seguire la partita su canali dedicati, con dettagli sulla programmazione disponibili sui siti ufficiali degli organizzatori.

Jannik Sinner affronta Andrea Pellegrino negli ottavi degli Internazionali d'Italia 2026: ecco l'orario del derby azzurro e dove seguire il match in diretta tv e streaming dal Foro Italico. Il martedì degli Internazionali d'Italia 2026 si tinge d'azzurro. Sul Campo Centrale del Foro Italico, non prima delle ore 15:00, i riflettori sono tutti per il derby italiano tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino, valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 romano. Una sfida che mette di fronte due mondi: il dominatore del circuito e il 'qualificato' che sta vivendo la settimana più bella della carriera. Sinner: caccia al record di Djokovic Jannik Sinner arriva all'appuntamento senza aver ancora concesso un set, liquidando con estrema solidità Ofner e Popyrin.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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