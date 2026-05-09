Oggi a Roma si svolge il debutto di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2026, con l’incontro contro Sebastian Ofner al Foro Italico. L’inizio del match è previsto in un orario specifico, e sarà possibile seguirlo in diretta sia su TV8 che su Sky. La manifestazione coinvolge giocatori con diversi record di punti ATP, offrendo agli appassionati un appuntamento importante nel calendario tennistico.

Jannik Sinner debutta agli Internazionali d’Italia 2026 contro Sebastian Ofner. Orario dell’incontro al Foro Italico, record di punti ATP e guida completa per seguire il match in diretta su TV8 e Sky. L’attesa è finita. Oggi, sabato 9 maggio 2026, il Foro Italico si prepara a riabbracciare il suo re. Jannik Sinner, saldamente in vetta al ranking ATP con il record storico di 14.350 punti, fa il suo esordio agli Internazionali d’Italia in un clima di entusiasmo senza precedenti. Dopo il trionfo a Madrid di una settimana fa, l’azzurro insegue un obiettivo che profuma di leggenda: il sesto Masters 1000 consecutivo. Il cammino di Jannik inizia stasera sul Campo Centrale.🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Sinner-Ofner oggi a Roma: l’orario ufficiale del debutto e dove vedere il match in diretta TV8

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Sinner ? Ofner in diretta da Roma: dove vedere il match in TV, streaming e orari dell’ATP Masters 1000Il Foro Italico si prepara a vivere una serata di grande tennis con il debutto di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2026.

Sinner-Ofner oggi, Atp Roma 2026 in chiaro gratis su Tv8: a che ora e dove vederla in direttaJannik Sinner sabato 9 maggio farà il suo esordio agli Internazionali d'Italia, a Roma, sfidando l'austriaco Sebastian Ofner.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Jannik Sinner - Sebastian Ofner agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Ofner agli Internazionali BNL d'Italia, dove vedere in tv e streaming; Sinner-Ofner: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro); Sinner, domani debutto a Roma: ecco quando giocherà contro Ofner.

Sinner-Ofner oggi in Tv, il debutto a Roma: dove vederla, orario, Laila Hasanovic e gli insulti inaccettabiliIl campione italiano esordirà oggi da favorito assoluto. Per lui sfida inedita con l'austriaco numero 82 del ranking ATP. Attesa anche per la fidanzata sugli spalti. libero.it

Sinner-Ofner oggi, Atp Roma 2026 in chiaro gratis su Tv8: a che ora e dove vederla in direttaSinner, inoltre, centrerebbe a 24 anni il Career Golden Masters, dato che gli Internazionali d'Italia sono l'unico titolo Masters 1000 che gli manca. Nella storia l'unico a riuscirci, a 31 anni, è ... today.it

Internazionali d'Italia, oggi in TV: Uno (11-14:30 e dalle 16:30): 11:00 Rublev - Kecmanovic Bellucci - Etcheverry Basilashvili - Shelton Sinner - Ofner Tennis: 11:00 Machac - Medvedev Paolini - Mertens Cobolli - Atmane Basilashvili - Shelton Sinner - Ofner Be x.com

Jannik Sinner inizierà a giocare sabato a Roma reddit