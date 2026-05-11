Dove vedere in tv Pellegrino-Tiafoe oggi ATP Roma 2026 | orario programma streaming

Oggi in tv si gioca la partita tra Andrea Pellegrino e Tiafoe nel torneo ATP di Roma 2026. Pellegrino, che ha superato le qualificazioni, ha già ottenuto un risultato importante arrivando al terzo turno. La sfida si svolge nel contesto del torneo romano, con orario e programmazione disponibili per il pubblico che vuole seguire l’incontro in diretta streaming o sui canali televisivi dedicati.

Il colpo a sorpresa Andrea Pellegrino l’ha già firmato arrivando dalle qualificazioni al terzo turno. Ora cercherà di sfruttare la fortuna che gli è toccata in sorte dopo l’infortunio che ha costretto al ritiro il francese Arthur Fils dopo quattro game due giorni fa. Certo, l’ostacolo è importante. E si chiama Frances Tiafoe. Età abbastanza simile (28 anni Tiafoe, 29 Pellegrino), ben diversa l’esperienza vissuta, con l’americano che è da quasi un decennio parte attiva del circuito maggiore mentre Pellegrino di comparse sull’ATP Tour ne ha compiute rare. Per questo i due si affrontano per la prima volta, ma il valore dell’azzurro cresce di molto sul rosso.🔗 Leggi su Oasport.it

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