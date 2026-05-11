Dove vedere in tv Sinner-Popyrin oggi ATP Roma 2026 | orario programma streaming

Oggi in tv si può seguire la partita tra Sinner e Popyrin nel torneo ATP di Roma. L'incontro fa parte del programma di giornata e sarà trasmesso in diretta streaming. Il match fa parte di una serie di vittorie consecutive che il tennista italiano sta portando avanti, con l’obiettivo di ottenere il suo primo successo in questa competizione sulla terra battuta.

Prolungare la straordinaria serie di vittorie ancora in corso per consolidare il proprio e provare a conquistare per la prima volta il torneo di casa. Nell’incontro valevole per i sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia Jannik Sinner, numero uno del mondo e finalista della scorsa edizione, affronta l’australiano Alexei Popyrin, numero 60 del ranking ATP. Il match sarà il terzo in programma sul Campo Centrale e non inizierà prima delle 15:00. Al debutto nel torneo, la testa di serie numero 1 ha regolato in due set, molto più combattuti di quanto dica il punteggio, il coriaceo giocatore austriaco Sebastian Ofner. La sensazione è quella di un giocatore che abbia solo provato a scaldare i motori in vista delle sfide più impegnative.🔗 Leggi su Oasport.it

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