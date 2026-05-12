Sinner-Pellegrino oggi all'ATP Roma | a che ora si gioca e dove vederla in TV in chiaro e streaming

Oggi si disputa agli Internazionali d'Italia di Roma l'incontro tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino negli ottavi di finale. La partita è prevista non prima delle 15 e sarà possibile seguirla in diretta sia su TV8, in chiaro, sia su Sky tramite il servizio in streaming. Entrambi i giocatori cercano di proseguire nel torneo sulla terra battuta capitolina.

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