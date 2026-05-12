Sinner-Pellegrino oggi all'ATP Roma | a che ora si gioca e dove vederla in TV in chiaro e streaming
Oggi si disputa agli Internazionali d'Italia di Roma l'incontro tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino negli ottavi di finale. La partita è prevista non prima delle 15 e sarà possibile seguirla in diretta sia su TV8, in chiaro, sia su Sky tramite il servizio in streaming. Entrambi i giocatori cercano di proseguire nel torneo sulla terra battuta capitolina.
Jannik Sinner giocherà oggi contro Andrea Pellegrino negli ottavi degli Internazionali d'Italia. La partita del torneo di Roma non prenderà il via prima delle ore 15, si potrà seguire anche in chiaro su TV8, oltre che su Sky.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Buongiorno oggi 12 maggio alle 15.00. Derby Sinner /:Pellegrino forza Jannik!!!! facebook
Domani alle h15 contro Sinner... ti ha detto male Pellegrino. x.com
[World] - Sinner in derby with qualifier Pellegrino after strolling into Italian Open last 16 reddit
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