LIVE Musetti-Moutet 6-3 6-4 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince e vola ai quarti

Musetti si è imposto in due set sul suo avversario nel match di ottavi a Barcellona, con i punteggi di 6-3 e 6-4. La partita è stata seguita in diretta, mentre si attendeva l'incontro tra Sonego e Rublev, previsto non prima delle 13.30. La vittoria permette all’italiano di avanzare ai quarti di finale del torneo ATP.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIR ETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13.30) 17.59 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Moutet. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 17.57 Musetti tornerà in campo domani per l’incontro dei quarti. Il match dell’azzurro è il terzo di giornata sulla Pista Rafa Nadal ma non inizierà prima delle 16.00. 17.55 Moutet chiude la partita con il 61% dei punti vinti con la prima, entrata nel 69% delle occasioni, ed il 50% con la seconda. Il francese termina con 18 vincenti e 27 gratuiti 17.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Moutet 6-3, 6-4, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince e vola ai quarti Notizie correlate LIVE Musetti-Moutet 6-3, 1-0, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13. LIVE Musetti-Moutet 6-3, 3-3, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro annulla 2 palle breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’imprevedibile francese sulla strada dei quarti; Moutet-Musetti: il pronostico dell'ATP 500 di Barcellona, i precedenti e dove vedere il match; Sorrisi italiani: a Barcellona rimonta Musetti, Sonego piega Martinez. Ok Cobolli e Darderi a Monaco; Ora Madrid: i prossimi impegni di Sinner. Barcellona, Musetti non fa sconti a Moutet e raggiunge i quartiDiretta Live della partita tra Lorenzo Musetti e Moutet. In palio c'è un posto nei quarti di finale del torneo spagnolo. sport.virgilio.it Musetti-Moutet diretta Atp Barcellona: segui la sfida agli ottavi LIVEDopo aver battuto lo spagnolo Landaluce all'esordio, l'azzurro affronta il francese sulla terra rossa del torneo catalano: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Lorenzo Musetti batte il francese Corentin Moutet con il punteggio di 6-3 6-4 e conquista l’accesso ai quarti di finale dell’ATP 500 di Barcellona Ai quarti, l’azzurro, testa di serie numero 2, affronterà il vincen facebook Musetti nei migliori 8 Il carrarino batte in due set (6-3 6-4) Corentin Moutet e accede ai quarti di finale del torneo di Barcellona. Dopo la vittoria su Landaluce, un altro successo per l'italiano, che deve trovare sempre più feeling e tempo in campo e non c'è m x.com