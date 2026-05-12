Sinner-Pellegrino il precedente a Pula | gli highlights del derby italiano

Da gazzetta.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi alle 15:00, sul campo degli Internazionali di Roma, si sfideranno Jannik Sinner e Andrea Pellegrino negli ottavi di finale. Si tratta di un match tra due tennisti italiani, con Sinner che ha già raggiunto questa fase del torneo. La precedente sfida tra i due si è giocata a Pula e ha attirato l’attenzione degli appassionati. La partita di oggi rappresenta un ulteriore passo nel percorso di Sinner nel torneo.

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Oggi, non prima delle 15:00, Jannik Sinner e Andrea Pellegrino scenderanno in campo per gli ottavi di finale agli Internazionali di Roma. Un derby tutto italiano che ha avuto un solo precedente: la finale dell'Itf di Santa Margherita di Pula, dove Sinner trionfò (6-1 6-1) raggiungendo quello che allora era il suo terzo titolo in carriera.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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