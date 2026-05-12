Sinner-Pellegrino il precedente a Pula | gli highlights del derby italiano

Oggi alle 15:00, sul campo degli Internazionali di Roma, si sfideranno Jannik Sinner e Andrea Pellegrino negli ottavi di finale. Si tratta di un match tra due tennisti italiani, con Sinner che ha già raggiunto questa fase del torneo. La precedente sfida tra i due si è giocata a Pula e ha attirato l’attenzione degli appassionati. La partita di oggi rappresenta un ulteriore passo nel percorso di Sinner nel torneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui