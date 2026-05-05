Andrea Pellegrino qualificato a Roma | il sorteggio gli riserva un derby italiano al primo turno

Andrea Pellegrino si è qualificato a Roma grazie al sorteggio, che gli ha assegnato un derby italiano al primo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Con questa qualificazione, cinque tennisti italiani accederanno al secondo turno del torneo maschile. La competizione si svolge sulla terra battuta e prevede numerosi incontri tra i migliori giocatori del circuito. Pellegrino affronterà un avversario proveniente dalle qualificazioni o dal tabellone principale.

Una cosa è certa: ci sarà un quinto italiano al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026 in campo maschil e. Quattro lo sono già perché, dato il bye riservato alle teste di serie, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi possono evitarsi lo sforzo del primo turno ed entrare direttamente in gioco in quello successivo. La quinta evenienza, invece, arriva via derby. Questo perché, dopo i due turni di qualificazione, Andrea Pellegrino, l’unico azzurro in grado di superare il tabellone cadetto, è stato sorteggiato contro l’unico altro italiano che attendeva proprio un giocatore di lì proveniente, vale a dire Luca Nardi.🔗 Leggi su Oasport.it

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