Durante gli Internazionali di Roma 2026 si è svolto un derby tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino, con Pellegrino che si è qualificato per gli ottavi di finale. La distanza tra i due tennisti in classifica è di 55 milioni di euro di premi vinti. Pellegrino ha superato avversari precedenti per arrivare alla sfida contro il numero uno al mondo, Sinner, che occupa la prima posizione nel ranking.

Il derby meno atteso va in scena agli Internazionali di Roma 2026. Merito di Andrea Pellegrino, vera sorpresa del torneo e capace di conquistare gli ottavi di finale e regalarsi una sfida contro il numero uno al mondo e connazionale, Jannik Sinner. Il pugliese è numero 155 del ranking mondiale e ha raggiunto il miglior risultato in carriera proprio nel torneo di casa. Infatti prima del 2026 Andrea Pellegrino aveva disputato soltanto cinque partite Atp e agli Internazionali è riuscito a entrare nel tabellone principale passando dalle qualificazioni. Anche per questo il confronto economico con Sinner è senza storie. Sinner Pellegrino, il confronto economico tra i due tennisti.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sinner Pellegrino il derby agli Internazionali Roma 2026. 55 milioni dividono i due tennisti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Sinner oggi in tv in chiaro: dove vedere il derby con Pellegrino agli Internazionali di RomaGrande attesa per il derby tutto italiano tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026.

Leggi anche: Internazionali, Sinner è ingiocabile: Popyrin annichilito in due set, agli ottavi derby con Pellegrino

Argomenti più discussi: Chi è Andrea Pellegrino, l'avversario di Sinner agli ottavi degli Internazionali; Sinner-Pellegrino, il precedente: la finale di Pula 2019 - VIDEO; Jannik Sinner - Andrea Pellegrino agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner contro Pellegrino: quando si gioca e dove vedere il derby italiano degli Internazionali BNL d'Italia 2026.

Musetti condizionato da un infortunio, vince facilmente Ruud. Nel pomeriggio il derby Sinner-Pellegrino. x.com

[World] - Sinner in derby with qualifier Pellegrino after strolling into Italian Open last 16 reddit

Sinner oggi in tv in chiaro: dove vedere il derby con Pellegrino agli Internazionali di RomaGrande attesa per il derby tutto italiano tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026. Il numero uno ... funweek.it