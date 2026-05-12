Sinner oggi in tv in chiaro | dove vedere il derby con Pellegrino agli Internazionali di Roma

Oggi è in programma la partita tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino agli ottavi di finale degli Internazionali di Roma 2026. La gara sarà trasmessa in chiaro, consentendo a chiunque di seguirla senza abbonamenti o costi aggiuntivi. Si tratta di un match molto atteso, con il pubblico italiano che si prepara a tifare per il proprio rappresentante nel torneo. La partita si svolgerà sui campi del torneo romano.

Grande attesa per il derby tutto italiano tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026. Il numero uno del mondo torna in campo oggi al Foro Italico dopo la netta vittoria contro Alexei Popyrin e affronta la sorpresa del torneo, capace di eliminare Frances Tiafoe. Una sfida che sta attirando l’attenzione di tifosi e appassionati, soprattutto per capire dove vedere Sinner oggi in tv in chiaro e a che ora inizia il match. Sinner-Pellegrino oggi: orario del match. La partita tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino è in programma oggi, martedì 12 maggio, non prima delle ore 15.00 sul Centrale del Foro Italico.🔗 Leggi su Funweek.it

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