Internazionali Sinner è ingiocabile | Popyrin annichilito in due set agli ottavi derby con Pellegrino

Jannik Sinner ha conquistato facilmente il passaggio agli ottavi degli Internazionali, sconfiggendo in due set l’australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 6-2, 6-0 in poco più di un’ora di gioco. La partita non ha avuto storia, con il tennista italiano che ha mostrato una prestazione solida e senza errori. Domenica affronterà nel derby il suo connazionale Pellegrino per un posto nei quarti di finale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Non c’è stata gara. Jannik Sinner sconfigge agevolmente e con una solidità impressionante l’avversario di turno, l’australiano Alexei Popyrin, con il punteggio di 6-2, 6-0 dopo poco più di un’ora di gara. Senza esagerare, non c’è mai stato un minuto in cui il match fosse equilibrato: sin dall’inizio il numero uno del mondo ha mostrato di essere nettamente più forte di chi stava dall’altra parte della rete alternando dritti, rovesci, palle corte che hanno mandato in tilt Alexei. Agli ottavi di finale una novità assoluta, il derby con Andrea Pellegrino che dalle qualificazioni arriva fino agli ottavi di finale dopo aver sconfitto, nella gara della vita, l’americano numero 22 del mondo Frances Tiafoe.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Internazionali, Sinner è ingiocabile: Popyrin annichilito in due set, agli ottavi derby con Pellegrino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Impresa di Pellegrino: batte Tiafoe in due set, agli ottavi possibile derby con SinnerPugno al cielo, il sorriso di chi ha compiuto qualcosa di speciale: Andrea Pellegrino, numero 155 del ranking Atp, sconfigge a sorpresa tra gli... Leggi anche: Exploit agli Internazionali di Roma: Pellegrino batte Tiafoe in due set e vola agli ottavi Argomenti più discussi: Sinner ingiocabile, Zverev spazzato via in 57 minuti: è il quinto Masters 1000 consecutivo; Sinner, quando gioca la finale a Madrid? Zverev o Blockx: orario e dove vederla (tv e streaming); Ranking ATP: Sinner terzo sopra i 14 mila punti, 4 italiani in Top 20; Sinner, a Roma per la storia. Ma occhio alla variabile Djokovic: ecco perché il serbo è un pericolo. #jannikSinner - Results on X | Live Posts & Updates x.com Internazionali, Sinner è ingiocabile: Popyrin annichilito in due set, agli ottavi derby con PellegrinoUn match senza storia: Jannik incanta il Centrale vincendo una gara solida e senza sbavature con il punteggio di 6-2, 6-0. Derby azzurro inedito al prossimo turno ... msn.com