Sinner-Pellegrino highlights Atp Roma Internazionali d' Italia

Durante gli Internazionali d'Italia a Roma, è stato possibile seguire il derby italiano tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. Gli highlights mostrano alcuni dei momenti più significativi di questa partita, con scambi intensi e colpi di rilievo. La sfida ha attirato l’attenzione degli appassionati di tennis, offrendo sequenze che hanno catturato l’interesse del pubblico presente e degli spettatori che hanno seguito l’evento in televisione.

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Riguarda i punti più belli negli highlights del derby italiano agli Internazionali di Roma tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner-Pellegrino, highlights Atp Roma Internazionali d'Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sinner-Ofner: gli highlights | ATP 1000 Roma Notizie correlate Arnaldi-Jodar: highlights Atp Internazionali di RomaMatteo Arnaldi cade contro Rafa Jodar nel terzo turno degli Internazionali di Roma dopo 3 set stupendi e oltre 2 ore di match. Internazionali di Italia: Derby Sinner-Pellegrino.In campo anche Musetti e Darderi Mattinata con italiani protagonisti agli internazionali di Roma. Argomenti più discussi: Pellegrino non ci crede, a 29 anni la partita della vita con Tiafoe: highlights Atp Roma; Sinner-Pellegrino, il precedente: la finale di Pula 2019 - VIDEO; Jannik Sinner - Andrea Pellegrino agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Pellegrino, il derby che vale i quarti di finale: quando e dove vederlo. ATP M1000 Roma Turno di 32: A. Pellegrino ha battuto [20] F. Tiafoe, 7-6(8) 6-1 - reddit.com reddit Rassegna un po' così #RiccardoCrivelli @MarcoIaria1 #FedericaCocchi @Gazzetta_it 8/05/2026 #IBI26 @InteBNLdItalia #Jannik #Sinner #Berrettini #Djokovic #Basiletti #Sabalenka x.com Sinner-Pellegrino: highlights Atp RomaJannik Sinner si qualifica per la terza volta in carriera ai quarti di finale degli Internazionali. Battuto agli ottavi Andrea Pellegrino, 155 del mondo e reduce dalle qualificazioni, con i parziali d ... sport.sky.it