Sinner-Pellegrino highlights Atp Roma Internazionali d' Italia

Da gazzetta.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante gli Internazionali d'Italia a Roma, è stato possibile seguire il derby italiano tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. Gli highlights mostrano alcuni dei momenti più significativi di questa partita, con scambi intensi e colpi di rilievo. La sfida ha attirato l’attenzione degli appassionati di tennis, offrendo sequenze che hanno catturato l’interesse del pubblico presente e degli spettatori che hanno seguito l’evento in televisione.

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Riguarda i punti più belli negli highlights del derby italiano agli Internazionali di Roma tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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