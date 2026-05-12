Internazionali di Italia | Derby Sinner-Pellegrino

Nella mattinata degli Internazionali di Roma, i tennisti italiani sono protagonisti sui campi. Dopo aver vinto contro un argentino, il piemontese Musetti affronterà il norvegese Ruud nel suo prossimo match. In campo anche altri italiani, tra cui Darderi e Pellegrino, mentre si avvicina l’incontro tra Sinner e Pellegrino, previsto tra poche ore. La giornata si preannuncia ricca di sfide tra giocatori italiani e internazionali.

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In campo anche Musetti e Darderi. Mattinata con italiani protagonisti agli internazionali di Roma. Si inizia tra un paio di ore con Musetti che affronterà il norvegese Ruud dopo aver sconfitto e bene l’argentino Cerundolo. Il tennista italiani, a Roma, sembra aver ritrovato il suo tennis. La partita non è scontata, anzi, gli scontri tra i due vedono in vantaggio il norvegese ma il tifo potrebbe davvero fare la differenza e dare una mano al tennista italiano. Il primo pomeriggio è tutto da vivere. Darderi sfiderà il tedesco Zverev, numero due del tabellone. Questa è la partita più proibitiva della giornata per gl italiani. Sulla terra, il numero tre al mondo, viene dalla finale di Madrid, sconfitto solo da Sinner e da una semifinale in Germania dove a batterlo è stato Cobolli.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Internazionali di Italia: Derby Sinner-Pellegrino. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SINNER DEMOLISCE POPYRIN: AGLI OTTAVI IL DERBY CON PELLEGRINO Notizie correlate Internazionali d’Italia 2026: Sinner demolisce Popyrin ed eguaglia Djokovic. Agli ottavi derby azzurro con l’outsider PellegrinoIl numero uno al mondo vince 6-2 6-0 in un’ora e cinque minuti e inanella la trentesima vittoria consecutiva nei Masters 1000. Leggi anche: Sinner strapazza Popyrin agli Internazionali d'Italia: derby azzurro agli ottavi con la sorpresa Pellegrino Argomenti più discussi: Caos Derby a Roma: la sfida con gli Internazionali di Tennis spacca la capitale, si gioca alle 12.30; Pasticcio derby: Roma-Lazio e gli Internazionali d’Italia possono sconvolgere il calendario della A; Jannik Sinner - Andrea Pellegrino agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; IBI 26, il tabellone degli italiani: derby Nardi-Pellegrino al primo turno. La finale degli internazionali non è il problema. Il problema è il derby e la programmazione dei calendari. Il derby non si può giocare di sera per motivi di ordine pubblico. La Lazio non può giocare di sabato perché mercoledì ha la finale di coppa Italia. La follia x.com Il treble è tornato nel menu ragazzi reddit Internazionali d’Italia 2026: Sinner-Pellegrino, il derby accende il Foro Italico. Musetti apre, Darderi cerca l’impresaTanta, tantissima Italia agli Internazionali che continuano ad andare avanti a Roma e che vedono oggi una specie di martedì da leoni con gli ottavi di ... oasport.it