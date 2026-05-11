Arnaldi-Jodar | highlights Atp Internazionali di Roma
Nel terzo turno degli Internazionali di Roma, Matteo Arnaldi è stato sconfitto da Rafa Jodar dopo un match durato oltre due ore e disputato in tre set. La partita ha visto entrambi i tennisti impegnarsi al massimo, offrendo uno spettacolo di grande livello. Alla fine, Jodar ha avuto la meglio, impedendo ad Arnaldi di proseguire nel torneo.
Matteo Arnaldi cade contro Rafa Jodar nel terzo turno degli Internazionali di Roma dopo 3 set stupendi e oltre 2 ore di match. Riguarda gli highlights della partita.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Arnaldi vs Jodar | R32 Highlights | Rome 2026
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Sto vedendo Arnaldi contro Jodar. Sono almeno 5 volte che si carica mettendosi le mani all'orecchio per incitare il pubblico e facendo di tutto per portarlo (per me giustamente) dalla sua parte. Arnaldi è italiano. Volevo sapere se per il rispetto del sentire comu - facebook.com facebook
ATP 1000 Roma R2: [1] Sinner def. Ofner, 6-3 6-4 - Reddit reddit