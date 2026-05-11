Arnaldi-Jodar | highlights Atp Internazionali di Roma

Nel terzo turno degli Internazionali di Roma, Matteo Arnaldi è stato sconfitto da Rafa Jodar dopo un match durato oltre due ore e disputato in tre set. La partita ha visto entrambi i tennisti impegnarsi al massimo, offrendo uno spettacolo di grande livello. Alla fine, Jodar ha avuto la meglio, impedendo ad Arnaldi di proseguire nel torneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui