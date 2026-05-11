Internazionali d’Italia 2026 | Sinner demolisce Popyrin ed eguaglia Djokovic Agli ottavi derby azzurro con l’outsider Pellegrino

Nel torneo degli Internazionali d’Italia 2026, il giocatore italiano ha sconfitto l’avversario in due set, chiudendo in poco più di un’ora e cinque minuti. Con questa vittoria, il tennista eguaglia il record di vittorie consecutive nei Masters 1000, portandosi a 30. Nei quarti, affronterà un outsider in un derby tutto italiano contro un altro tennista azzurro.

Il numero uno al mondo vince 6-2 6-0 in un’ora e cinque minuti e inanella la trentesima vittoria consecutiva nei Masters 1000. Martedì prima sfida in assoluto nel circuito maggiore con il qualificato pugliese. Jannik Sinner non si ferma. Il numero uno al mondo ha liquidato l’australiano Alexei Popyrin con un perentorio 6-2 6-0 in appena un’ora e cinque minuti di gioco, conquistando l’accesso agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026 con la consueta efficienza. Martedì, sul Centrale del Foro Italico, lo aspetta un derby tutto italiano con Andrea Pellegrino, il qualificato pugliese che ha stupito tutti eliminando la testa di serie numero 20 Frances Tiafoe.🔗 Leggi su Sportface.it

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