Jannik Sinner oggi contro Andrea Pellegrino derby azzurro agli Internazionali di Roma | a che ora giocano il precedente e dove vederlo in chiaro

Oggi si disputerà l'incontro tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino agli Internazionali di Roma, valido per gli ottavi di finale. Sinner, numero uno al mondo, affronta Pellegrino, che ha sorpreso nel torneo. L'incontro si svolgerà sul Centrale del Foro Italico. Le due partite precedenti tra i due giocatori sono state registrate in passato, ma i dettagli non sono stati resi noti.

Sarà un derby azzurro l’ottavo di finale che andrà in scena sul Centrale del Foro Italico tra il numero uno al mondo, Jannik Sinner, e la rivelazione del torneo, Andrea Pellegrino. Il numero 155 del ranking, infatti, è stato bravissimo a passare le qualificazioni e centrare per la prima volta in carriera gli ottavi di finale di un evento così prestigioso, battendo Gaston, Landaluce, Nardi, Fils e, al terzo turno, lo statunitense Tiafoe (n.25 Atp). Sinner arriva alla partita dopo essersi sbarazzato ieri, 11 maggio, dell’australiano Popyrin in due set (6-2, 6-0) e, in precedenza, dell’austriaco Ofner. L’unico precedente in un torneo giovanile nel 2019.🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Jannik Sinner in campo oggi con l’ondata azzurra agli Internazionali di Roma: a che ora gioca e dove vederlo in chiaro. Le partite degli altri italianiJannik Sinner torna in campo nel terzo turno degli Internazionali di Roma, l’unico Masters 1000 non ancora presente in bacheca.

A che ora gioca Sinner contro Pellegrino: dove vedere l’inedito derby agli internazionali d’Italia oggi pomeriggioRoma, 12 maggio 2026 – Derby azzurro negli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia per Jannik Sinner e Andrea Pellegrino.

Argomenti più discussi: Jannik Sinner al Madrid Open 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Atp Madrid, Sinner batte Zverev ed è il primo giocatore a vincere 5 Masters 1000 di fila; Sinner-Popyrin vale gli ottavi di finale: quando e dove vederla; Sinner in campo oggi sul centrale. Ecco quando giocherà contro Popyrin.

I FANTASTICI 4 DI SINNER ?? Jannik Sinner vince senza sussulti (6-2 6-0) il proprio match di terzo turno contro Alexei Popyrin e si qualifica per la quarta volta agli ottavi degli Internazionali d'Italia. Questo successo permette all'italiano di estendere quattro s x.com

Jannik Sinner inizierà a giocare sabato a Roma reddit

Sinner oggi contro Popyrin: orario e streaming del match degli Internazionali di RomaTutto su Sinner-Popyrin agli Internazionali di Roma 2026: orario del match, diretta tv, streaming gratis, precedenti e possibile avversario agli ottavi per il numero uno del mondo. movieplayer.it