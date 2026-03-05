Sinner contro Svrcina il 6 marzo all’Atp Indian Wells 2026 chi è l’avversario dell’azzurro

Il 6 marzo, durante il torneo ATP di Indian Wells 2026, il numero 2 del mondo Jannik Sinner affronterà lo svizzero Svrcina nel suo primo match del Masters 1000. La partita si svolgerà nel giorno di debutto dell’azzurro nel torneo californiano, che rappresenta il primo grande evento della stagione tennistica.

L’azzurro n.2 del mondo all’esordio venerdì, tutto quello che c’è da sapere sul ceco Il numero 2 del mondo Jannik Sinner debutta domani, venerdì 6 marzo, al torneo Atp di Indian Wells 2026, primo Masters 1000 della stagione. Il suo primo avversario, direttamente al secondo turno, sarà il ceco Dalibor Svrcina. Svrcina, 23 anni, lo scorso settembre ha ottenuto la sua vittoria più prestigiosa in carriera all’Atp 250 di Hangzhou contro Matteo Berrettini (allora n.57). All’Atp 500 di Acapulco, appena una settimana fa, è uscito sconfitto agli ottavi da Flavio Cobolli. Il ceco, classe 2002 e n.109 al mondo, ha superato brillantemente le qualificazioni in California (battendo anche la testa di serie n. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sinner-Svrcina, riparte da Indian Wells la corsa di Jannik contro Alcaraz: il pronosticoIl numero due del mondo affronterà il tennista ceco nel secondo turno del primo Master 1000 della stagione in cui inizia la caccia al trono dello...

Quando gioca Sinner a Indian Wells: data e orario dell’incontro con SvrcinaJannik Sinner venerdì 6 marzo giocherà contro Svrcina nel match di secondo turno del torneo 1000 di Indian Wells.

