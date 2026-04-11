Durante la settimana dal 13 al 19 aprile, numerosi tennisti italiani prenderanno parte ai tornei ATP e WTA in programma. La presenza di giocatori italiani si concentra in particolare sui tornei sulla terra battuta europea, che anticipano gli eventi di Madrid, Roma e Roland Garros. Questa fase rappresenta un momento di avvicinamento importante per molti atleti italiani, che cercano di accumulare punti e di affinare la forma in vista delle competizioni principali sulla terra rossa.

Nutrita la pattuglia di italiani al via dei tornei di tennis previsti dal 13 al 19 aprile, settimana che farà da preludio al torneo di Madrid, antipasto di quel che sarà poi a Roma ed al Roland Garros: entra dunque nel vivo la stagione sulla terra battuta europea. Nell’ ATP 500 di Barcellona saranno al via Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, mentre tenteranno l’accesso al main draw tramite le qualificazioni Matteo Arnaldi, Francesco Maestrelli e Giulio Zeppieri. Nel WTA 500 di Stoccarda sarà in gara Jasmine Paolini. Nell’ ATP 500 di Monaco di Baviera saranno direttamente nel main draw Flavio Cobolli e Luciano Darderi, mentre dovrà passare attraverso il tabellone cadetto Lorenzo Giustino.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tennis, tutti gli italiani nei tornei ATP e WTA della settimana 13-19 aprile

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