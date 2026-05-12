Sinner Harry Potter strafavorito al Roland Garros il pronostico di Roddick

Un commento recente ha messo in evidenza che il tennista italiano è considerato tra i favoriti al prossimo torneo di Parigi, rispetto a un altro grande favorito. La conversazione ha fatto riferimento a confronti con figure storiche del passato, escludendo però eventuali paragoni con chi ha dominato in passato. La dichiarazione è stata rilasciata da un ex giocatore di tennis, senza ulteriori dettagli sul torneo o sui partecipanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

(Adnkronos) – "Sinner è favorito al Roland Garros come lo era Nadal? A Parigi non c'è un Voldemort per Jannik, a meno che.". Jannik Sinner macina vittorie agli Internazionali d'Italia e, secondo Andy Roddick, al Roland Garros arriverà con i galloni da strafavorito. Più o meno, come capitava a Rafa Nadal, re assoluto della terra. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mouratoglou: Sinner al Roland Garros ha le chance di Nadal? Cosa scoprirai Perché l'assenza di Alcaraz cambia le chance di Sinner a Parigi? Come può il controllo del ritmo di Jannik superare Djokovic? Quali... Zverev e la ‘supplica’ a Sinner: “Prenditi una pausa al Roland Garros”(Adnkronos) – Alexander Zverev 'invita' Jannik Sinner a saltare il Roland Garros. Argomenti più discussi: Cannes, stasera cerimonia di apertura con Peter Jackson: premio alla Carriera da Elijah Wood; Lazio, Zaccagni ci sarà contro l’Inter; Hantavirus, test negativo per la persona in isolamento in Veneto. Sinner Harry Potter strafavorito al Roland Garros, il pronostico di RoddickSinner è favorito al Roland Garros come lo era Nadal? A Parigi non c’è un Voldemort per Jannik, a meno che…. Jannik Sinner macina vittorie agli Internazionali d’Italia e, secondo Andy Roddick, al Ro ... cremonaoggi.it