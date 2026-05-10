Internazionali d’Italia | i risultati degli azzurri oggi | avanti Musetti e Darderi

Nella prima giornata degli Internazionali d’Italia 2026, disputata al Foro Italico di Roma, quattro tennisti italiani sono scesi in campo, vincendo due incontri. Tra questi, Musetti e Darderi sono riusciti a superare i rispettivi avversari, mentre gli altri due azzurri hanno perso le loro partite. La giornata si è conclusa con risultati positivi per alcuni rappresentanti del tennis italiano, che continuano il loro percorso nel torneo.

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Roma, 10 maggio 2026 - Si chiude la prima domenica degli Internazionali d'Italia 2026 con due vittorie su quattro match dei tennisti azzurri sulla terra battuta del Foro Italico. Prosegue il cammino di Lorenzo Musetti, che supera l’argentino Francisco Cerundolo in due set con il punteggio di 7-6, 6-4 dopo oltre due ore di gioco. Una sfida intensa e combattuta, nella quale il toscano ha dovuto fare i conti anche con qualche problema fisico alla coscia sinistra. Musetti ha stretto i denti soprattutto nei momenti più delicati del match, riuscendo a mantenere lucidità nei punti chiave e a conquistare così l’accesso agli ottavi, dove troverà il norvegese Casper Ruud.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Internazionali d’Italia: i risultati degli azzurri oggi: avanti Musetti e Darderi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate I risultati degli azzurri agli Internazionali d’Italia: avanti Arnaldi e CocciarettoRoma, 6 maggio 2026 - Giornata a luci e ombre per il tennis italiano agli Internazionali d'Italia, condizionata anche dal maltempo che ha costretto a... I risultati degli azzurri agli Internazionali d’Italia: avanti Jasmine PaoliniRoma, 7 maggio 2026 - Giornata dai due volti per il tennis italiano agli Internazionali d'Italia. Argomenti più discussi: Internazionali d'Italia 2026 a Roma: programma, orari delle partite, calendario e dove vedere il torneo · Tennis ATP e WTA; Sito Istituzionale | Internazionali di tennis: sorteggio del tabellone a Piazza del Popolo; Dove vedere Internazionali d'Italia 2026 in chiaro (e gratis)? Ecco la programmazione tv dei match; Sabato tocca a Sinner: esordio alle 19 sul Centrale.