Un match tra due tennisti italiani si avvicina, con uno di loro che si definisce entusiasta all’idea di affrontare il più forte. L’altro si dice soddisfatto del confronto, ricordando una sfida passata e sottolineando come nel tempo siano cambiati entrambi. La partita promette di mettere in campo un’atmosfera di attesa e curiosità tra appassionati e addetti ai lavori.

Jannik è contento: "Il derby odierno? Sarà bello: abbiamo giocato contro tanto tempo fa, oggi siamo entrambi molto diversi. Ci divertiremo". Mentre per Andrea "sarà un esperienza incredibile, che conserverò per tutta la vita" Un’altra bella giornata per il tennis italiano, chetinge il Foro Italico più azzurro del previsto.Sinner contro Pellegrino, con il primo rivelatosi ingiocabile contro Popyrin, mentre il secondo ha sorpreso il favoritissimo Tiafoe, guadagnandosi il derby agli ottavi con Jannik. Quattro azzurri agli ottavi per la prima volta nella storia degliInternazionali d’Italia, un grande risultato per il nostro tennis, che negli ultimi anni è in grande crescita.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sinner contro Pellegrino, la confessione dell’outsider: ‘Giocare contro il più forte è un sogno’

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