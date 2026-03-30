Jiri Lehecka ha perso nel torneo Masters 1000 di Miami, dove aveva raggiunto le fasi finali dopo aver disputato diversi incontri sul cemento della Florida. Nel match decisivo, si è confrontato con un avversario di alta classifica e ha commentato pubblicamente che giocare contro di lui è stato come affrontare un muro. La partita si è conclusa con la vittoria del suo avversario.

Jiri Lehecka ha concluso il suo percorso nel Masters1000 di Miami non come avrebbe voluto. Protagonista di una grande cammino sul cemento della Florida, il ceco ha affrontato nell’atto conclusivo il n.2 del mondo, Jannik Sinner, e la maggior solidità dell’altoatesino ha pesato non poco nei momenti decisivi. Il duplice 6-4 lo sta a certificare. Ne ha parlato Lehecka nel corso della conferenza stampa: “ Credo che esperienza e fiducia siano stati due aspetti che hanno pesato non poco in questa finale. Lui l’ha dimostrato nel momento cruciale del primo set, quando si è trovato sotto 0-40 ed è stato in grado poi di conquistare quel game. In quel momento ha servito in modo incredibile: cinque prime di fila. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jiri Lehecka ammette: “Giocare contro Sinner è stato come sbattere contro un muro”

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