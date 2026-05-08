Sabato agli Internazionali di Roma, Jannik Sinner affronterà il suo primo avversario, Sebastian Ofner. Ofner è un tennista professionista che si prepara a disputare questa partita nel torneo in corso. La sfida rappresenta l’esordio di Sinner nel singolare di questa edizione dell’evento romano.

Sebastian Ofner è il primo avversario di Jannik Sinner, nel match di sabato agli Internazionali Roma 2026. Austriaco, numero 82 del mondo, il tennista si è liberato al primo turno dello statunitense Alex Michelsen. Classe ’96, il suo nome circola dal lontano 2017, quando da qualificato riuscì ad arrivare fino al terzo turno di Wimbledon, fermato solo da Alexander Zverev. Il suo miglior piazzamento nel ranking Atp risale al 2024, quando era salito fino alla 37esima posizione. Al suo attivo non ha alcuna vittoria di trofei Atp. Grazie alla sua statura elevata, supera il metro e 90 di altezza, il servizio è il suo colpo più pericoloso. Da sottolineare una importante vittoria nel 2023 al Roland Garros contro Fabio Fognini.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sinner, chi è Sebastian Ofner: primo avversario agli Internazionali Roma 2026

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