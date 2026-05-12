Sinner batte Pellegrino nel duello italiano degli ottavi

Da ildifforme.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match degli ottavi, il tennista italiano ha affrontato un avversario pugliese in uno scontro caratterizzato da tensione e emozione fin dai primi scambi. Il giocatore di casa ha commesso alcuni errori semplici, mentre l’altro ha mostrato grande precisione e solidità. Il risultato finale ha visto prevalere il più esperto, che ha mantenuto un livello elevato di gioco durante tutta la partita.

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Emozionato e teso fin dalle prime battute, il pugliese ha commesso una serie di errori banali, consegnandosi al sempre risoluto Sinner, che dal canto suo, è stato perfetto. Nel secondo set Pellegrino ha scatenato il suo tennis, senza dubbio di buona qualità, e ha ingaggiato uno contro uno quasi alla pari con il campione. Il prossimo avversario di Sinner nella sfida di Giovedì sarà il vincitore tra Rublev e Basilashvili Ottavo che a Roma si dipinge d’azzurro, Sinner conquista la sua14ª vittoria consecutiva sulla terra rossae i quarti di finale degli Internazionali di Roma inizio nervoso e teso per Pellegrino al Centrale, poi sulla fine del primo set (partito con un netto 4-0) si riprende e il match diventa molto combattuto.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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