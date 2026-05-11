Sinner batte Popyrin | agli ottavi sarà derby con Pellegrino
Jannik Sinner si qualifica per gli ottavi di finale degli Internazionali di tennis al Foro Italico di Roma, dopo aver sconfitto in due set l'avversario australiano con il punteggio di 6-2 6-0 in un'ora e sei minuti. Con questa vittoria, affronterà nel prossimo turno un giocatore italiano in un derby. La partita si è conclusa con un punteggio netto e senza grandi difficoltà per il tennista italiano.
Jannik Sinner accede agli ottavi di finale degli Internazionali di tennis al Foro Italico di Roma. Tutto facile contro l'australiano Alexei Popyrin battuto in due set con il punteggio di 6-2 6-0 in un'ora e 6'. Sinner, alla sua tredicesima vittoria consecutiva sulla terra rossa, sfiderà per l'accesso ai quarto l'azzurro Andrea Pellegrino che ha battuto nel sedicesimi lo statunitense Frances Tiafoe. Il numero 1 del mondo raggiunge Novak Djokovic come giocatore ad aver vinto le prime 25 partite ATP Masters 1000 della stagione, dopo che il serbo ha raggiunto questo traguardo nel 2011 (31) e nel 2015 (25). Si tratta della sua 30esima vittoria consecutiva a livello ATP Masters 1000, eguagliando la seconda striscia vincente più lunga nella storia della serie.🔗 Leggi su Iltempo.it
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