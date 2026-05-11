Sinner batte Popyrin | agli ottavi sarà derby con Pellegrino

Jannik Sinner si qualifica per gli ottavi di finale degli Internazionali di tennis al Foro Italico di Roma, dopo aver sconfitto in due set l'avversario australiano con il punteggio di 6-2 6-0 in un'ora e sei minuti. Con questa vittoria, affronterà nel prossimo turno un giocatore italiano in un derby. La partita si è conclusa con un punteggio netto e senza grandi difficoltà per il tennista italiano.

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