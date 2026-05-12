Durante il torneo al Foro Italico, il tennista ha mostrato un gesto improvviso verso il petto, suscitando preoccupazione tra il pubblico. Successivamente, si è notato un evidente disagio fisico che ha portato alla sua reazione. Nei momenti successivi, il giocatore ha continuato a giocare, ma il suo stato è rimasto visibilmente alterato. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle cause di questa reazione.

? Punti chiave Cosa ha causato il gesto improvviso di Sinner verso il petto?. Perché il tennista ha reagito con quel visibile disagio fisico?. Quale trauma passato ha scatenato la paura del numero uno?. Come influenzerà questo stress la prestazione di Sinner nel derby?.? In Breve Sinner ha confessato il trauma per un volo acrobatico dell'anno scorso.. L'episodio è avvenuto intorno alle ore 12 durante i voli di prova.. L'atleta deve affrontare Andrea Pellegrino negli ottavi del torneo di Roma.. Il disagio fisico è stato ripreso dalle telecamere di TennisTv.. Il numero 1 del ranking mondiale Jannik Sinner ha subito un forte spavento martedì 12 maggio al Foro Italico, quando i sorvoli delle Frecce Tricolori durante le esercitate per gli Internazionali d’Italia hanno provocato una reazione fisica improvvisa nel tennista.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner al Foro Italico: spavento per i sorvoli delle Frecce Tricolori

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