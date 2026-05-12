Darderi che impresa agli Internazionali | rimonta Zverev e va ai quarti

Da webmagazine24.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Darderi ha raggiunto i quarti di finale agli Internazionali d'Italia 2026 battendo il tennista tedesco, numero tre del mondo. La partita, durata due ore e 25 minuti, si è conclusa con la vittoria dell’azzurro dopo aver perso il primo set, aver vinto il secondo al tie-break e aver dominato nel terzo. L'incontro ha visto una rimonta significativa di Darderi, che ha superato Zverev in una sfida intensa e lunga.

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(Adnkronos) – Impresa di Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, martedì 12 maggio, il tennista azzurro ha battuto il tedesco e numero tre del mondo Alexander Zverev con il punteggio di 1-6, 7-6 (12-10), 6-0, in una partita maratona da due ore e 25 minuti. Ai quarti di finale Darderi affronterà il giovane spagnolo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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