Darderi che impresa agli Internazionali | rimonta Zverev e va ai quarti

Luciano Darderi ha raggiunto i quarti di finale agli Internazionali d'Italia 2026 battendo il tennista tedesco, numero tre del mondo. La partita, durata due ore e 25 minuti, si è conclusa con la vittoria dell’azzurro dopo aver perso il primo set, aver vinto il secondo al tie-break e aver dominato nel terzo. L'incontro ha visto una rimonta significativa di Darderi, che ha superato Zverev in una sfida intensa e lunga.

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