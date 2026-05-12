Sinfonia di corpi in movimento nella splendida villa a picco sul lago
Dal 15 maggio al 19 luglio, Villa Monastero a Varenna ospiterà la mostra intitolata “Sinfonia di corpi in movimento”. L’esposizione sarà all’interno dello spazio dedicato, con ingresso aperto al pubblico durante questo periodo. La curatrice della mostra è Anna Ranzi, e l’evento presenta una serie di opere che rappresentano corpi in movimento, all’interno di una cornice naturale affacciata sul lago.
Dal 15 maggio al 19 luglio, nello spazio espositivo di Villa Monastero a Varenna, sarà possibile visitare la mostra “Sinfonia di corpi in movimento”, curata dal conservatore Anna Ranzi. La rappresentazione dello sport nell’arte contemporanea trova espressioni molto diverse attraverso il lavoro.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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