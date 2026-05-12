Sinfonia di corpi in movimento nella splendida villa a picco sul lago

Dal 15 maggio al 19 luglio, Villa Monastero a Varenna ospiterà la mostra intitolata “Sinfonia di corpi in movimento”. L’esposizione sarà all’interno dello spazio dedicato, con ingresso aperto al pubblico durante questo periodo. La curatrice della mostra è Anna Ranzi, e l’evento presenta una serie di opere che rappresentano corpi in movimento, all’interno di una cornice naturale affacciata sul lago.

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