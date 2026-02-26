Per la Festa delle donne ingresso gratis e percorso a tema nella splendida villa a picco sul lago
In occasione della Festa delle donne, Villa Monastero a Varenna offre l’ingresso gratuito e un percorso a tema dedicato alle visitatrici. La proposta si inserisce nelle iniziative della Provincia di Lecco per celebrare questa ricorrenza. La villa, situata in una posizione suggestiva sul lago, accoglie i visitatori con eventi pensati per l’occasione.
In occasione della Giornata internazionale della donna, la Provincia di Lecco con Villa Monastero a Varenna propone ai visitatori due proposte speciali. Domenica 8 marzo tutte le donne potranno accedere gratuitamente a Villa Monastero, scoprendo la casa museo e il giardino botanico, che si. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Anche la splendida villa a picco sul lago è pronta per le olimpiadi Milano-Cortina
