Sinfonia di corpi in movimento a Villa Monastero

A Villa Monastero si è tenuta una mostra dedicata allo sport nell’arte contemporanea, con opere di Natino Chirico e creazioni di Ken Scott. Chirico ha presentato una serie di dipinti che rappresentano il movimento e la forza fisica, mentre Scott ha esposto capi di moda e progetti di design ispirati al tema sportivo. Le due espressioni artistiche si sono incontrate in un percorso che ha evidenziato le diverse interpretazioni del movimento e della forma.

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Una rappresentazione dello sport nell’arte contemporanea, che trova espressioni molto diverse attraverso il lavoro pittorico di Natino Chirico e le creazioni di moda e design di Ken Scott, che furono grandi amici. Dal 15 maggio, con inaugurazione alle 17, al 19 luglio, lo spazio espositivo di Villa Monastero a Varenna, ospita la mostra “Sinfonia di corpi in movimento“, curata dal Conservatore Anna Ranzi. Al capolavoro di Natino Chirico “Lo sport“, costituito da 99 pannelli in tela dedicati alle discipline sportive, si affiancano 10 foulard e 3 modelli di abiti di Ken Scott, artista e fashion designer statunitense di fama internazionale, che racchiudono l’essenza creativa dei due artisti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sinfonia di corpi in movimento a Villa Monastero ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Padri e figli insieme (gratis) alla scoperta di Villa MonasteroGiovedì 19 marzo, in occasione della Festa del papà, interessante opportunità per partecipare ad attività creative e istruttive alla scoperta degli... Leggi anche: I tappeti floreali restaurati tornano a splendere a Villa Monastero Argomenti più discussi: Sinfonia di corpi in movimento a Villa Monastero; Sinfonia di corpi in movimento: a Villa Monastero una nuova mostra dedicata allo sport; A Villa Monastero la mostra Sinfonia di corpi in movimento; Napoli, Teatro San Carlo – Soirée Balanchine. Non sapevo nemmeno come mettere il rossetto fino ai 25 anni. reddit Sinfonia di corpi in movimento a Villa MonasteroUna rappresentazione dello sport nell’arte contemporanea, che trova espressioni molto diverse attraverso il lavoro pittorico di Natino Chirico ... ilgiorno.it