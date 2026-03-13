Padri e figli insieme gratis alla scoperta di Villa Monastero

Giovedì 19 marzo, in occasione della Festa del papà, la Provincia di Lecco organizza un evento speciale a Villa Monastero di Varenna, dove i padri e i loro figli potranno visitare gratuitamente sia la Casa Museo che il Giardino botanico. L'iniziativa mira a offrire un’occasione di scoperta condivisa e di relax nel suggestivo contesto della villa storica.

Giovedì 19 marzo, in occasione della Festa del papà, interessante opportunità per partecipare ad attività creative e istruttive alla scoperta degli angoli più suggestivi della Casa museo e del Giardino botanico L'attività inizierà con una caccia al tesoro botanica nel giardino: i partecipanti dovranno raccogliere foglie e sassi dalle forme particolari per comporre un ritratto naturale del proprio papà. Un modo creativo per unire il legame familiare alla scoperta delle scienze naturali e dell'architettura storica, trasformando i piccoli partecipanti in esploratori per un giorno. Il laboratorio, della durata di 90 minuti, è su prenotazione (massimo 20 partecipanti) al costo di 10 euro, oltre al biglietto di ingresso che è gratuito per i papà accompagnati dai propri figli. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Articoli correlati Da San Valentino al giorno del proprio compleanno: gli ingressi gratis a Villa MonasteroLa Provincia di Lecco ha introdotto per Villa Monastero di Varenna nuove tariffe per il 2026, con importanti novità che riguardano nuove gratuità... Leggi anche: 'Geppetto', alla Città del Teatro uno spettacolo dedicato al legame tra padri e figli