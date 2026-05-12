Simulatori mezzi speciali e robot artificieri | la Campionaria fa il pieno nell’area delle Forze dell’Ordine

Da padovaoggi.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla campionaria, l’area dedicata alle Forze dell’Ordine presenta una vasta esposizione di simulatori di volo e mezzi anfibi. Sono stati allestiti robot utilizzati per il disinnesco di ordigni esplosivi e sono stati mostrati veicoli storici e operativi in dotazione alle forze dell’ordine. L’evento offre l’opportunità di osservare da vicino queste attrezzature specializzate.

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Dai simulatori di volo ai mezzi anfibi, dai robot per il disinnesco degli ordigni ai veicoli storici e operativi delle Forze dell’Ordine. È una delle aree più visitate della Fiera Campionaria di Padova, che prosegue fino a domenica 17 maggio con ingresso libero e senza registrazione. La.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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