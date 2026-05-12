Simulatori mezzi speciali e robot artificieri | la Campionaria fa il pieno nell’area delle Forze dell’Ordine

Alla campionaria, l’area dedicata alle Forze dell’Ordine presenta una vasta esposizione di simulatori di volo e mezzi anfibi. Sono stati allestiti robot utilizzati per il disinnesco di ordigni esplosivi e sono stati mostrati veicoli storici e operativi in dotazione alle forze dell’ordine. L’evento offre l’opportunità di osservare da vicino queste attrezzature specializzate.

Dai simulatori di volo ai mezzi anfibi, dai robot per il disinnesco degli ordigni ai veicoli storici e operativi delle Forze dell’Ordine. È una delle aree più visitate della Fiera Campionaria di Padova, che prosegue fino a domenica 17 maggio con ingresso libero e senza registrazione. La.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Ventotto nuovi alloggi popolari nell'area dell'ex ferro di cavallo saranno destinati alle famiglie delle forze dell'ordineLo hanno fatto sapere il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, assieme all'ex assessore comunale Isabella Del Trecco e al presidente...

"Rotary per le Forze dell’Ordine": 11 borse di studio per i figli dei caduti delle Forze dell’Ordine. La cerimonia al Maschio AngioinoLi chiamano “eroi del quotidiano”: uomini e donne delle Forze dell’Ordine che ci hanno lasciato troppo presto, caduti in servizio ma non per causa di...

Argomenti più discussi: Digitalizzazione e sicurezza 4.0: le frontiere tecnologiche nei cantieri; Fiera Campionaria: successo di pubblico per l'area delle Forze Armate; Aeronautica Militare, il 15 e 16 maggio open day al Comando Aeroporto di Linate; Villaggio Esercito all’Aquila aperto fino al 5 maggio: orari, programma e viabilità.

Simulatori di logica a scala PLC e piattaforma di apprendimento — Gratuito, senza pubblicità, feedback benvenuto - reddit.com reddit

A spasso in sicurezza ha coinvolto centinaia di studenti alla Fiera di Cagliari. #Anas presente con mezzi e simulazione interforze per raccontare la sicurezza stradale ai più giovani. ? Investire nella cultura della sicurezza significa investire nel futuro. x.com

Futuri autisti e piloti di aerei si addestrano sui simulatoriAlcune aziende stanno già utilizzando i risultati dei simulatori dei mezzi di trasporto ottenuti nei laboratori di Cagliari, ma adesso l'Università ha allargato la ricerca inaugurandone di nuovi ... ansa.it