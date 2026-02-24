Ventotto nuovi alloggi popolari nell' area dell' ex ferro di cavallo saranno destinati alle famiglie delle forze dell' ordine

L'amministrazione ha deciso di destinare ventotto nuovi alloggi popolari alle famiglie delle forze dell’ordine, in seguito alla riqualificazione dell’area dell’ex ferro di cavallo. La scelta nasce dall’esigenza di offrire soluzioni abitative più accessibili ai dipendenti pubblici che operano nella città. I lavori di costruzione sono già in fase avanzata e prevedono unità abitative moderne e funzionali. La consegna degli alloggi è prevista entro la fine dell’anno.

Lo hanno fatto sapere il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, assieme all'ex assessore comunale Isabella Del Trecco e al presidente Ater Domenico Di Meo Ventotto dei nuovi alloggi popolari che sorgeranno nell'area dell'ex ferro di cavallo, saranno destinati alle famiglie delle forze dell'ordine in servizio a Pescara. A farlo sapere l presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, assieme all'ex assessore comunale Isabella Del Trecco e al presidente Ater Domenico Di Meo aggiungendo che in questo modo si concretizza ancora una volta il percorso di rinascita e risanamento di villa del fuoco.