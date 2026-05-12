Simonetta Musitano e il soffrire insieme | la stand-up che ride dell' ansia
Venerdì 15 maggio, allo Spazio Marte, si terrà una serata di stand-up comedy con Simonetta Musitano, che presenterà il suo secondo spettacolo intitolato “Cerco solo divertimento”. La comicità dell’artista si concentra sul tema dell’ansia, con un approccio che mira a far sorridere il pubblico attraverso osservazioni e battute sul vivere insieme e le difficoltà quotidiane. La serata offre l’opportunità di ascoltare un nuovo monologo di Musitano, noto per il suo stile ironico e diretto.
Allo Spazio Marte, anche questa settimana, torna la stand-up comedy. Protagonista sarà Simonetta Musitano, che venerdì 15 maggio porta sul palco il suo nuovo e secondo spettacolo comico, “Cerco solo divertimento”.Musitano parte da sé per smontare con sarcasmo e autoironia l’ossessione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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